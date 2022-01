Augsburg

vor 31 Min.

Iris Tsantilas fährt in fünf Wochen mit dem Rad nach Griechenland

Plus Die gebürtige Augsburgerin Iris Tsantilas fuhr mit dem Fahrrad ganz allein von Hamburg nach Thessaloniki. Die Reise bescherte der 30-Jährigen auch emotionale Momente.

Von Miriam Zissler

Mut hat Iris Tsantilas schon oft bewiesen. Die 30-Jährige verbrachte ein halbes Jahr in Indien, trampte nach Spanien oder besuchte einen mehrmonatigen Sprachkurs in Buenos Aires. Als sie in diesem Jahr die schriftlichen Prüfungen ihres Studiums ablegte, wollte die gebürtige Augsburgerin, die inzwischen in Hamburg lebt, ihren Kopf freibekommen und Zurückliegendes reflektieren, um den Endspurt in ihrem Studium gut bewältigen zu können. Sie bestritt dafür eine besondere Reise: Iris Tsantilas fuhr in fünf Wochen mit ihrem Rad von Hamburg nach Griechenland. Ganz allein - das hatte auch einen bestimmten Grund.

