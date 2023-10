Augsburg

vor 24 Min.

Israel-Flagge heruntergerissen: Frau schreitet am Rathausplatz ein

Plus Ein junger Mann reißt die Israel-Flagge am Rathausplatz herunter, will sie anzünden. Ein weiterer filmt die Tat, die für Entsetzen sorgt. Die Israelitische Kultusgemeinde übt Kritik an der Stadt.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Es geht schnell. Der junge Mann klettert rasch den Fahnenmast am Augsburger Rathausplatz empor, greift zu, zieht die Israel-Flagge mit zu Boden, reißt sie dann von der Stange. Im Internet werden Videos von der Tat geteilt, die sich am frühen Freitagabend vor dem Rathaus ereignet hat. Der Mann versucht, die Fahne anzuzünden. Ein weiterer Unbekannter filmt die Tat. Die Polizei fasst wenig später zwei Personen, die auf Zeugenbeschreibungen passen. Erst vor wenigen Tagen hatte die Stadt die Flagge als Zeichen der Solidarität mit Israel gehisst. Der Vorfall löst vor allem in der jüdischen Gemeinde Bestürzung aus. Kritik an der Stadt wird laut.

Nachdem unsere Redaktion über die Tat berichtet hatte, stellte sich nicht nur vielen Lesern die Frage, wie so etwas mitten in Augsburg gegen 19.15 Uhr passieren kann. Tatsächlich zeigen die Videos einen belebten Rathausplatz. Auf den Bänken neben den Fahnenstangen, an denen die israelitische Flagge zwischen der ukrainischen und der Friedensstadt-Fahne hängt, sitzen einige Menschen. Den Unbekannten scheint ihre Tat vor Zeugen egal zu sein. Beobachter alarmieren die Polizei. Als der junge Mann versucht, die israelische Fahne anzuzünden, greift eine Frau ein. Auch das ist auf einem Video zu sehen - und zu hören.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen