Israelische Fahne wird in Augsburg bald ganz abgehängt

Die Stadt hängt zwei Friedensflaggen auf und will damit ein Zeichen als Friedensstadt setzen. Andernorts werden zwei Israel-Flaggen heruntergerissen und mitgenommen.

In den vergangenen Wochen gab es viel Aufregung um die Israel-Flagge auf dem Rathausplatz. Die Fahne, die die Stadt als Zeichen der Solidarität mit Israel nach dem Terroranschlag aufgehängt hatte, wurde zweimal heruntergerissen. Seit dem zweiten Vorfall wird die Flagge abends abgehängt und morgens wieder gehisst. Nun wird die israelische als auch die ukrainische Fahne nach dem Volkstrauertag ganz abgenommen. Die Stadt hat sich für einen anderen Weg entschieden.

Am Sonntag, 19. November, ist Volkstrauertag. Danach werde die Stadt in Absprache mit der Israelitischen Kultusgemeinde und den ukrainischen Vereinen beide Flaggen am Rathausplatz abnehme, so die Stadt. Im Gegenzug werden zwei Friedensstadtflaggen und eine "Wir-alle-sind-Augsburg-Flagge" gehisst. Damit will die Stadt ein Zeichen für das Selbstverständnis der Stadt Augsburg als Friedensstadt setzen und an die Opfer der Krisen und Kriege auf der ganzen Welt denken. "Eine Flagge ist ein wichtiges Symbol, aber wichtiger ist jetzt, dass wir ins Handeln kommen und Augsburg in den Blick nehmen", sagt Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) im Interview mit unserer Zeitung, in dem sie den Schritt näher begründet.

Zwei Israel-Flaggen wurden von Daniel Melcers Hausfassade heruntergerissen

Unterdessen wurden am Haus, in dem sich die Werbeagentur von Daniel Melcer befindet, zwei Israel-Fahnen abgerissen. Melcer, der jüdischen Glaubens ist, hatte sie dort nach dem Terrorangriff der Hamas angebracht und die Stadt für ihre "Teilzeit-Solidarität" mit der nur tagsüber wehenden Fahne am Rathausplatz kritisiert (wir berichteten). In der Nacht auf Freitag, als sich die Reichspogromnacht zum 85. Mal jährte, kletterten zwei Männer auf den Balkon, rissen sie herunter, traten auf sie und nahmen sie mit. Eine Videokamera filmte den Vorfall und die Aufnahmen unterstützen jetzt die Ermittlungen der Polizei.

Für Melcer kommt das nicht von ungefähr. "Die Stadt hat durch das Einknicken bei ihrer Israel-Flagge signalisiert: Unsere Solidarität ist verhandelbar. Und so diejenigen zum Handeln stimuliert, die uns ohnehin für schwach halten", sagt er. Wer die Tür halb öffne, müsse sich nicht wundern, wenn ungebetene Gäste die Einladung annehmen. Melcer werde wieder neue Israel-Flaggen aufhängen.

Vor dem Eingang der Synagoge wurden Betonpoller aufgebaut. Foto: Silvio Wyszengrad

Anderenorts wird die Sicherheit verstärkt: Mitte der Woche hat das städtische Tiefbauamt Betonpoller vor der Synagoge aufgebaut. Dabei handele es sich um eine rein präventive Maßnahme, heißt es aus dem Amt. Entsprechende Maßnahmen wären seitens der Stadt Augsburg bereits vor einigen Wochen angedacht und nun realisiert worden.

