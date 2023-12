Augsburg

Israelitische Kultusgemeinde in Augsburg feiert Lichterfest Chanukka

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber entzündete am Sonntagabend die Kerzen am Leuchter Chanukkia. Anlass ist das Lichterfest Chanukka, das die jüdische Gemeinde feiert.

Die jüdische Gemeinde in Augsburg begeht das Lichterfest Chanukka. Das Lichterzünden an der Synagoge am Sonntagabend steht unter besonderen Vorzeichen.

In Augsburg haben am Sonntagabend Angehörige der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) das Lichterfest Chanukka gefeiert. Die Kerzen am Leuchter Chanukkia entzündete Oberbürgermeisterin Eva Weber, die Zeremonie leitete Gemeinderabbiner Asher Goldshmid. Israelitische Kultusgemeinde Augsburg feiert jüdisches Lichterfest Chanukka Das Lichterfest steht unter dem Eindruck des Kriegs im Nahen Osten, ein Polizeiaufgebot schützte das Gelände der Synagoge. Vertreter der IKG bedankten sich bei den Gästen, unter ihnen zahlreiche Politiker, für ihre Anwesenheit. Dies sei Zeichen der Solidarität. (kmax)

