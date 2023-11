Ist ein asphaltierter Radweg zwischen Firnhaberau und Hammerschmiede nötig?

Die Stadt möchte den Kirschenweg zwischen Firnhaberau und Hammerschmiede zum Radweg ausbauen. Doch die Stadträte sind skeptisch.

Die Überlegungen der Stadt, den Kirschenweg zwischen Firnhaberau und Hammerschmiede zum Fahrradweg auszubauen, haben im Bauausschuss des Stadtrats einen Dämpfer erhalten. Die Stadträte wollten, bevor sie dem Ausbau des Feldwegs zur asphaltierten Fahrradstrecke zustimmten, erst Zahlen zu den Nutzerzahlen haben. "Wir sprechen hier auch von einem Flächenverbrauch aufgrund der geplanten Erweiterung", so Bürgerliche-Mitte-Stadträtin Beate Schabert-Zeidler, die die Zählung beantragte.

Aktuell verläuft die Verlängerung des Kirschenwegs als gekiester 1,50 Meter breiter Feldweg zwischen den Stadtteilen über eine Ackerfläche. Besonders nach Regen, so die Stadt, sei die Nutzung der Verbindung nicht besonders komfortabel. Geplant ist eine Verbreiterung auf gut drei Meter mit Asphaltierung und Straßenbeleuchtung. Die Verbindung, die den Umweg über Dr.-Schmelzing-Straße im Süden oder den Hammerschmiedweg im Norden unnötig macht, ist im Fahrradweg-Zielnetz als wichtige Verbindung gekennzeichnet.

Stadträte üben Kritik, Stadt nimmt Verkehrszählung vor

Im Bauausschuss wurde deutliche Kritik laut. Schabert-Zeidler merkte an, dass es auch entlang der Wertach oder nach Bergheim keine Beleuchtung gebe, obwohl diese Wege stark von Radlern genutzt würden. Peter Uhl (CSU) sagte, am maroden Radweg entlang der Hans-Böckler-Straße gebe es mehr Handlungsbedarf. Das werde auch in der Hammerschmiede so gesehen. Auch Florian Freund (SPD) merkte an, dass man Haushaltsmittel so effizient wie möglich einsetzen solle. Der Kirschenweg stehe sicher nicht oben. Die Stadt wird nun Alternativen zum Ausbau prüfen und will auch eine Verkehrszählung vorlegen. (skro)