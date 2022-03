Ist eine Ausnahmeregelung für das Freibad Lechhausen doch noch möglich?

Plus Weil Abwasser im Proviantbach landet, droht der Freibadsaison in Lechhausen das Aus. Gibt es keine Ausnahme? Das Wasserwirtschaftsamt widerspricht jetzt der Stadt.

Der Freibadsaison im kleinen Lechhauser Bad droht das Aus. Weil über viele Jahre hinweg Abwasser in den vorbeifließenden Proviantbachstraße geleitet wurden, sei der Weiterbetrieb unter diesen Umständen nicht machbar. Eine Ausnahmeregelung sei nicht möglich, betonte die Stadt Augsburg mehrfach. Dies hänge mit der geltenden Rechtslage zusammen. Auf Anfrage unserer Redaktion sieht das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth dagegen sehr wohl die Möglichkeit, eine Ausnahme zu machen. Dazu bedürfe es allerdings einer genauen Untersuchung des Abwassers. Dies hatten Umweltreferent Reiner Erben und Sportreferent Jürgen Enninger bislang abgelehnt, weil aus ihrer Sicht die Rechtslage eindeutig sei.