Ja, es ist schon wieder Weihnachten: Das Winterland ist gestartet

In der weihnachtlich geschmückten neuen Hütte feierten die Gäste die Eröffnung des Winterlandes. Die Betreiber Andrea Fackler und Helmut Wiedemann freuen sich auf eine tolle Winterlandzeit. Auch Claudia und Roland Schäfer (von links) waren vom neuen Winterland begeistert

Am Augsburger Willy-Brandt-Platz können Glühweinfans schon ab Donnerstag auf Weihnachten hinfeiern. Was in diesem Jahr geboten und wann geöffnet ist.

