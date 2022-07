Jack Wolfskin schließt seine Filiale in der Augsburger Maxstraße

Der Outdoor-Bekleidungshändler Jack Wolfskin schließt seine Filiale in der Augsburger Maximilianstraße am Samstag. Für den Rückzug gibt es Gründe.

Der Outdoor-Bekleidungshändler Jack Wolfskin gibt seine Filiale in der Maximilianstraße in Augsburg auf. Letzter Verkaufstag ist Samstag, 16. Juli. Für den Rückzug gibt es zwei Gründe.

Die Pressestelle des Unternehmens ließ eine Anfrage unserer Redaktion zum Rückzug aus Augsburg bislang unbeantwortet. Aus dem Umfeld vor Ort werden aber wirtschaftliche Aspekte und die zunehmende Konkurrenz angeführt. Zuletzt haben in der Innenstadt Globetrotter und auch der Mountainshop eröffnet. Auch Decathlon in Lechhausen würde Kunden abschöpfen, heißt es. Aktuell ist der Laden in der Augsburger Innenstadt gut besucht. Es werden Rabatte bis zu 70 Prozent gewährt.

Jack Wolfskin betreibt nach seinem Auszug keine eigene Filiale mehr in Augsburg. Wer als Nachmieter die Flächen in der Maximilianstraße beziehen wird, ist unklar. Es sollen bereits Verhandlungen mit einem Interessenten geführt werden. (nist)

