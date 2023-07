Augsburg

vor 16 Min.

Jägerhaus bleibt geschlossen: Warum die Suche nach Pächtern schwierig ist

Plus Die beliebte Augsburger Ausflugswirtschaft ist noch immer geschlossen. Die Suche nach Gastronomen für das Jägerhaus läuft auf Hochtouren, ist aber kompliziert.

Von Fridtjof Atterdal Artikel anhören Shape

Das Jägerhaus in Siebenbrunn ist vor allem bei Radlern und als Ausflugslokal sehr beliebt. Doch in diesem Jahr stehen die Gäste vor verschlossenen Türen. Die bisherige Pächterin hat aus persönlichen Gründen nach der Winterpause nicht mehr aufgesperrt – und es sieht nicht so aus, als ob sich so schnell ein neuer Pächter finden ließe.

Jägerhaus ist geschlossen: Gastronomie ist derzeit schwierig zu vermitteln

Die bisherige Pächterin hatte das Haus erst 2017 übernommen und die Ausflügler mit bayerischen und österreichischen Schmankerln bewirtet. Davor hatte die Wirtschaft bereits zwei Jahre leer gestanden – der Vorgänger hatte sie über 25 Jahre betrieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen