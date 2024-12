Jahrbuch: Das abgelaufene Jahr „Augsburg 2024“

Seit 24 Jahren präsentiert der Augsburg Journal Verlag das Jahr in Form eines traditionellen Jahrbuchs. Jetzt war es wieder soweit: Mit dem Jahrbuch „Augsburg 2024“ stellten die Gesellschafter Anja Marks-Schilffarth und Walter Kurt Schilffarth im gemütlichen Hütten-Ambiente von Helmut Wiedemanns „Winter Wonderland“ die neue Ausgabe vor. Rund 100 Partner, Kunden und Freunde, die Walter Kurt Schilffarth in seiner Begrüßung spontan zur „Augsburg Journal Familie“ ernannte, waren bei Glühwein, Gulaschsuppe und Plätzchen bei der Vorstellung vor der City-Galerie dabei. Als Vertreter der Stadt lobte Bürgermeister Bernd Kränzle die Kontinuität eines solch regionalen Mediums und erinnerte auch an das große Verlagsjubiläum im Mai dieses Jahres. (att)

