Augsburg

vor 2 Min.

Jakob-Fugger-Gymnasium weiht Grünes Klassenzimmer ein

Am Montag feierte das Jakob-Fugger-Gymnasium die Einweihung des Grünen Klassenzimmers.

Von Felix Beschta

Der Unterricht am Jakob-Fugger-Gymnasium in Augsburg kann nun auch im Freien stattfinden. Am Montag feierte die Schule die offizielle Einweihung.

Auch wenn das Wetter momentan noch nicht dazu einlädt, können die Schülerinnen und Schüler des Augsburger Jakob-Fugger-Gymnasiums nun im neuen Grünen Klassenzimmer lernen. Nach zweijähriger Bau- und Planungsphase fand am Montag die Einweihung des Klassenraums im Freien mit der zweiten Bürgermeisterin Martina Wild (Grüne) statt. Durch die Spende eines ehemaligen Schülers und heutigen Unternehmers sowie weiterer Unterstützer konnte die Schule den Bau realisieren. Lesen Sie dazu auch Augsburg Plus 14 Gruppen, 260 Kinder: In Haunstetten entsteht eine Riesenkita



Augsburg Plus Kindertagesbetreuung: OB Weber ruft Söder zum Handeln auf

Themen folgen