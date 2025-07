33-Jähriger verursacht Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagabend gegen 18.15 Uhr in der Argonstraße ereignet. Dabei bemerkte ein 33-jähriger Autofahrer nach Angaben der Polizei den an einer Ampel zum Stehen gekommenen Daimler zu spät und startete ein Ausweichmanöver auf die Gegenfahrbahn. Was der Mann allerdings nicht sah: Ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn versuchte gleichzeitig, die beiden Autos zu überholen. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto des 33-Jährigen und dem Rettungswagen. Der Wagen wurde dabei mitgeschliffen, sodass es schlussendlich doch zur Kollision mit dem 46-Jährigen Daimler-Fahrer kam, so die Polizei. Bisherigen Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 50.000 Euro. Keiner wurde verletzt. Die Polizei ermittelt nun zum genaueren Unfallhergang. (AZ)

Innenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis