Einbrecher dringt in Supermarkt ein und stiehlt Bargeld aus Kasse

Ein bislang unbekannter Täter ist in Augsburg in einen Supermarkt eingebrochen und hat Geld gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstag zwischen 2.10 Uhr und etwa. 2.40 Uhr in einen Supermarkt in der der Pilgerhausstraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelte der unbekannter Täter die Tür des Supermarktes auf und stahl aus der gewaltsam geöffneten Kasse mehrere Hundert Euro Bargeld.

Anschließend habe der Täter den Laden verlassen und sei in unbekannte Richtung geflüchtet, so die Polizei. Die Kripo bittet unter der Nummer 0821/323-3810 um Hinweise. (jaka)