Mann soll Taxifahrer attackiert haben

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 45-jährigen Mann und einem 53-jährigen Taxifahrer ist es am Mittwoch in der Jakoberstraße gekommen. Nach Auskunft der Polizei war der Taxifahrer gegen 7.30 Uhr mit dem Fahrgast in der Straße unterwegs. „Dort konnte der 45-Jährige die Fahrt in Höhe von rund 50 Euro nicht bezahlen“, heißt es weiter. Als der 45-Jährige daraufhin flüchten wollte, stellte ihn der 53-Jährige zur Rede. „Im weiteren Verlauf schlug der 45-Jährige den Taxifahrer“, so die Polizei. Der 53-Jährige verständigte die Polizei. Bei der Auseinandersetzung wurde der Taxifahrer leicht verletzt. Zudem wurde seine Jacke beschädigt. Die Polizei stoppte den 45-jährigen Mann in der Jakoberstraße und nahm ihn fest. Der Verdächtige soll sich dabei gegen die Polizisten gewehrt und sie beleidigt haben. Nun ermitteln die Beamten wegen Körperverletzung, Leistungskreditbetrug, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung gegen den 45-jährigen Mann. (jaka)

