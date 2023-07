Mann unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Ein 31-Jähriger fährt in Augsburg einen Renault mit defektem Rücklicht - und fällt Beamten der Polizei auf. Das defekte Rücklicht ist offenbar nicht sein einziges Problem.

Ein 31 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend offenbar unter Drogeneinfluss Auto gefahren. Der Polizei zufolge fiel Beamten gegen 23 Uhr in der Jakoberstraße ein Renault mit defektem Rücklicht auf. "Der 31-jährige Fahrzeugführer gab bei der Kontrolle an, dass er regelmäßig Marihuana konsumieren würde", heißt es von der Polizei. Als die Beamten überprüften, ob der Mann fahrtüchtig war, "ergaben sich Anzeichen für eine Beeinflussung durch Drogen". Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt, bei dem 31-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. (jaka)