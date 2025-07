Polizeikontrolle: 27-Jähriger führt illegale Menge an Cannabis mit sich

Gegen 23 Uhr am Dienstagabend hat die Polizei auf einer Streifenfahrt einen 27-jährigen Mann kontrolliert. Dabei fanden die Beamten 40 Gramm Cannabis. Der Vorfall ereignete sich in der Straße „Vogelmauer“, so die Polizei. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, das Cannabis stellten die Beamten allerdings sicher. Gegen den 27-Jährigen ermittelt die Augsburger Polizei nun wegen des Handels mit Cannabis. (stv)

