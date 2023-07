Augsburg-Jakobervorstadt

12:38 Uhr

Streitgespräch vor einer Bar endet mit Faustschlag

Zu einem Polizeieinsatz kam es in der Jakoberstraße in Augsburg.

Artikel anhören Shape

Der Rettungsdienst musste nachts in Augsburg in die Jakoberstraße anrücken. Dort waren zwei Männer in Streit geraten.

Ein handfester Streit hat sich in der Nacht auf Mittwoch vor einer Bar in der Jakoberstraße entwickelt. Polizei und Rettungsdienst rückten an. Nach Angaben der Polizei gerieten gegen 2.30 Uhr ein 38-jähriger und ein 24-jähriger Gast in einer Bar in Streit. Die beiden Gäste hatten offenbar reichlich Alkohol getrunken. Der Zwist verlagerte sich nach draußen, wo der ältere Mann seinem Kontrahenten laut Polizei einen Faustschlag versetzte. Der 24-Jährige erlitt dabei ein Hämatom an der Schläfe. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der mutmaßliche Schläger fuhr nach der Tat mit einem Taxi davon, konnte aber von der Polizei gestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (ina)

Themen folgen