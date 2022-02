Unruhestifter in Augsburg leistet Widerstand gegenüber der Polizei

Die Polizei wird zu einem 19-jährigen Schreihals in die Jakobervorstadt gerufen. Dort hat die Streife alle Hände voll zu tun.

Am frühen Dienstagmorgen gegen 0.40 Uhr riefen Anwohner die Polizei in die Straße Lauterlech, weil ein Mann dort laut herumschrie. Der Streifenbesatzung war der Mann bereits bekannt. Er hatte kurz zuvor laut Polizei eine Anzeige erhalten, da er in seiner Wohnung zu laut Musik gehört und sich den Beamten gegenüber uneinsichtig gezeigt habe. Auch auf der Straße ließ sich der Mann durch die Beamten nicht beruhigen.

Vielmehr beleidigte er die Polizisten und schlug auf den Streifenwagen ein. Zur Unterbindung weiterer Straftaten nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Auf dem Weg in den Arrest leistete der 19-Jährige massiven Widerstand und versuchte die Polizeibeamten zu treten. Eine Polizistin wurde dabei leicht verletzt. Den Mann erwartet nun zusätzlich eine Anzeige wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung. (bau)