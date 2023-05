Augsburg

17:19 Uhr

Japanfest im Botanischen Garten lockt viele Besucher an

Trotz kühlen Wetters herrscht am Sonntag im Botanische Garten in Augsburg buntes Treiben. Ein traditionelles Fest zieht viele Menschen an.

Der Botanische Garten in Augsburg zeigte sich am Sonntag von einer ganz anderen Seite. Beim japanischen Frühlingsfest konnten die Besucherinnen und Besucher etwa Trommel-Vorführungen und japanische Kampfkünste bestaunen - oder sich über Teekeramik, historische Schwerter und die Bonsai-Baumschnittkunst informieren. Sogenannte Cosplayer entführten mit ihren kreativen Kostümen in eine Fantasiewelt. Auch wenn sich das Wetter nicht von seiner besten Seite zeigte, standen die Menschen am Botanischen Garten am Eingang teils Schlange. Das Frühlingsfest, zu dem die Deutsch-Japanische Gesellschaft Augsburg und Schwaben einlädt, ist bei vielen Menschen beliebt.

