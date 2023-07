Augsburg

06:00 Uhr

Jeder darf rein, alles muss raus: So funktionieren die Hofflohmärkte

Plus Im Augsburger Stadtteil Firnhaberau hat sich einiges angesammelt an Krimskrams und Geschichten. Beim Flohmarkt zeigt sich, wie sehr die Menschen dort am Viertel hängen.

Manchmal ist die Erklärung einfach: "Ich habe einfach Bock drauf gehabt", sagt Steffen Schwaninger. Am Samstag, bislang wohl dem heißesten Tag dieses Jahres, steht er in seinem Garten in der Firnhaberau und ist zufrieden. Wochenlang hat er Flyer verteilt, Nachbarn angesprochen, Helfer akquiriert, um einen Hofflohmarkt im Viertel zu organisieren. Es hat geklappt: An 80 Ständen in Vorgärten, Hinterhöfen und Garageneinfahrten werden Dinge angeboten, die teilweise über Generationen ungenutzt in Dachböden und Kellern lagerten. Die Firnhaberau ist ein Augsburger Stadtteil, in dem viele Familien schon seit Jahrzehnten wohnen. Da hat sich einiges angesammelt - an Krimskrams und Geschichten.

Hofflohmarkt in Augsburg bringt viele Erinnerungen zutage

"Das Haus hier hat früher meiner Oma gehört", erzählt die Schwiegermutter von Steffen Schwaninger. Sie hat unter einem Pavillon im Garten ihres Schwiegersohns und ihrer Tochter Simone Platz genommen und verkauft ein paar Hemden, alte Teller, einen Drucker und - Stiefelwärmer. "Wahrscheinlich", scherzt ein Besucher, "wäre es besser, Sie würden da heute Eiswürfel reinwerfen." Die Stiefel bleiben Ladenhüter, Erinnerungen werden dafür umso bereitwilliger geteilt. Schon ihre Oma, erinnert sich Schwaningers Schwiegermama, habe in dem Siedlerhäuschen im Staudenweg gewohnt. Der Garten sei damals voller Weichselbäume gewesen. "Die Oma hat sie aus dem Garten heraus verkauft." Generationen zogen ein und wieder aus, das Häuschen wurde umgebaut, immer aber blieb es Heimat für eine Familie. So wie bei Lehmers ein paar Häuser weiter.

