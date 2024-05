Augsburg

06:30 Uhr

"Jemand muss sich kümmern": Er behandelte nicht versicherte Patienten

Plus Zwei Jahre lang leitete Reinhard Eder ehrenamtlich die Nichtversicherten-Praxis in Augsburg. Nun hörte der 75-Jährige auf. Bisher gibt es keinen Nachfolger.

Von Felix Beschta

Mit dem Fahrrad fährt Reinhard Eder zu seinem Arbeitsplatz. Das Wetter ist trüb. Eder arbeitet als Arzt in der Nichtversicherten-Praxis in der Augsburger Altstadt. Seit zwei Jahren sind es dieselben Gewohnheiten für den 75-Jährigen, der doch eigentlich längst in Rente ist: Auf dem Weg in den Behandlungsraum legt er seine Jacke ab, darunter trägt er ein weißes Hemd mit dem Logo des Bayerischen Roten Kreuzes am Kragen. Eder setzt sich an seinen Schreibtisch. Nun kann der erste Patient kommen. So oder ähnlich sah bis vor Kurzem das ehrenamtliche Engagement von Reinhard Eder aus. Zwei Jahre lang half er in dieser besonderen Praxis Menschen, die aus verschiedenen Gründen keine Krankenversicherung besitzen. Doch Ende April ging der 75-Jährige endgültig in den Ruhestand. Damit schloss auch die Nichtversicherten-Praxis. Ein Hintertürchen bleibt aber offen.

Eder hatte schon immer eine soziale Ader. Bereits als niedergelassener Arzt in der Jakobervorstadt kamen immer wieder Patientinnen und Patienten ohne Versicherung zu ihm. Obwohl den Betroffenen auch in regulären Praxen geholfen wird, sei die Hemmschwelle für Nichtversicherte besonders groß, überhaupt einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen, sagt Eder. Diese Erfahrungen hätten mit dazu beigetragen, dass sich der Internist nach seiner Pensionierung 2022 dazu entschied, die Nichtversicherten-Praxis in Augsburg zu eröffnen. "Ich hatte den Eindruck, dass sich jemand um diese Menschen kümmern müsste, und ich habe mich fit genug gefühlt, selbst etwas zu unternehmen", begründet er diese Entscheidung. Denn Nichtversicherte würden mit der ständigen Angst leben, schwer zu erkranken.

