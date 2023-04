Augsburg

17:00 Uhr

Jetzt am Rathausplatz: Das Modehaus Brax ist zurück in Augsburg

Ana Taglieber ist die Chefin der neuen Brax-Filiale am Rathausplatz in Augsburg. Das Modehaus saß zuvor am Moritzplatz.

Plus Die neue Filiale des Modehaus Brax in Augsburg ist eröffnet. In den Räumen saß früher BoConcept. Auch an anderen Standorten in der Innenstadt gibt es Neuerungen.

Das Modehaus Brax ist in Augsburg eine bekannte Adresse. Lange Zeit saß die Filiale am Moritzplatz. Ende des Jahres 2022 kam das Aus an diesem Standort. Das Unternehmen betonte allerdings, dass man Augsburg treu bleiben werde. Jetzt geht es an anderer Stelle weiter. Die Filiale am Rathausplatz ist eröffnet worden. Das ist aber nicht die einzige Änderung im Handel in Augsburgs Innenstadt.

Brax sitzt mittlerweile in einem Gebäude mit der Adresse "Unter dem Bogen". Es sind Räume, in denen zuvor das Einrichtungshaus BoConcept beheimatet war. BoConcept vertreibt sein Sortiment mittlerweile an der Grottenau. Auch die Räume am Moritzplatz, in denen Brax angesiedelt war, sind neu vermietet. Das dänische Einrichtungshaus Bolia hat seit März geöffnet.

