Jetzt beginnt das Ringen um das Stadtfest 2023 in Augsburg

Plus Nach mehrjähriger Pause könnten die Sommernächte im Juni 2023 wieder stattfinden. Es gibt aber Risiken – und die Zeit für eine Entscheidung drängt.

Erinnern Sie sich noch an das große Stadtfest, die Augsburger Sommernächte? Zuletzt fand die dreitägige Großveranstaltung im Sommer 2019 statt. Danach folgte eine dreijährige Pause, die mit der Corona-Pandemie und fehlender Planungssicherheit begründet wurde. Im Jahr 2023 könnte es nun wieder ein Stadtfest geben, der Termin wäre wie immer Ende Juni. Noch ist aber nicht entschieden, ob es zur Neuauflage kommt. Die Sommernächte sind für die Beteiligten immer schon ein finanzielles Risiko gewesen, die längere Pause lässt den Etat weiter steigen. An verlässlichen Zahlen wird gearbeitet, doch die Zeit drängt: Wohl noch im Oktober soll die Entscheidung fallen.