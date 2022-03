Augsburg

vor 55 Min.

Jetzt geht es bei Premium Aerotec um die Zukunft des Augsburger Standorts

Plus Bald entscheidet sich, ob ein neuer Investor einsteigt. Für die Beschäftigten von Premium Aerotec in Augsburg gibt es aber bereits jetzt gute Nachrichten.

Von Michael Hörmann

Die Sorge war in den zurückliegenden Monaten sehr groß, dass es im Augsburger Werk von Premium Aerotec zu einem dramatischen Stellenabbau kommen könnte. Seit Anfang Februar dürfen die 2800 Beschäftigten mit ihren Familien aufatmen. Bis zum Jahr 2030 gilt eine Arbeitsplatzgarantie. Dies hat Airbus, der Mutterkonzern des Luftfahrtzulieferers, vertraglich zugesagt. In den kommenden Wochen wird sich entscheiden, wie die Zukunft am Standort Augsburg konkret aussieht. Denkbar ist nach wie vor, dass ein Investor einsteigt und den Standort Augsburg übernimmt. Darüber laufen Gespräche. Am Dienstag haben sie begonnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen