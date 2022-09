Jetzt gibt es doch Geld für die Sanierung des Perlachturms

Von den acht Millionen Euro Gesamtkosten für die Sanierung des Perlachturms wird der Bund wohl um die drei Millionen Euro übernehmen. Wann geht es mit den Bauarbeiten los?

Für die Sanierung des Perlachturms gibt es jetzt doch eine Perspektive: Der Bund wird die Sanierung mit knapp drei Millionen Euro fördern. Das beschloss der Haushaltsausschuss des Bundestags am Donnerstagvormittag, wie die Augsburger Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr ( SPD) bekannt gab. Das Geld kommt aus dem Förderprogramm "KulturInvest". Im Sommer war bekannt geworden, dass die Stadt mit ihrer Bewerbung um Aufnahme in ein anderes Bundes-Förderprogramm gescheitert war. Damit war eine Sanierung des seit fünf Jahren gesperrten Augsburger Wahrzeichens ein Stück in die Ferne gerückt.

Sanierung des Perlachturms in Augsburg: Wie es nun weitergeht

Bahr sagte, es sei wichtig, den Turm vor Zerfall zu schützen und für die Nachwelt zu erhalten. "Nun können und müssen wir endlich handeln", so Bahr. Das Förderprogramm wird im Haus von Kultur-Staatsministerin Claudia Roth (Grüne) betreut. Auch CSU-Bundestagsabgeordneter Volker Ullrich begrüßte die Finanzierungszusage. „Unser Ziel muss bleiben, den Turm in einen zukunftsfesten Zustand zu versetzen und zu einem erlebbaren Ort für Besucher zu machen", so Ullrich.

Noch nicht geklärt ist, wie es nun konkret weitergeht. Die Sanierungskosten werden auf acht Millionen Euro geschätzt, die nun bewilligte Förderung ist aber niedriger als die für den Sommer erhoffte. Damit wird die Stadt um die fünf Millionen Euro Eigenanteil leisten müssen. Die Planungen für die Sanierung laufen unterdessen bis Mitte 2023 mit Restmitteln aus dem Haushalt weiter. Die Vorbereitungen für die Erstellung des Haushalts 2023/24 laufen aktuell. (skro)