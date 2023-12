Jetzt taut's: Wo es noch Einschränkungen gibt – und wo nicht mehr

Der Schnee schmilzt in Augsburg, doch für Entwarnung ist es zu früh. Alle Schulen öffnen wieder, Kitas müssen bei Neuschnee womöglich schließen. Ein Überblick.

Nach den Schneefällen vom Wochenende ist in den kommenden Tagen ein Abtauen der Schneedecke absehbar. Mit dem nassen Schnee werden Dachlawinen wahrscheinlicher. Die Stadt schloss aus diesem Grund die Eingänge ihres Bürgerbüros am Verwaltungsgebäude. Auf den Straßen bildete sich am Dienstag Matsch. Gullys am Straßenrand sollten nach Möglichkeit freigeräumt sein, damit das Schmelzwasser abfließen kann, zumal für den Mittwoch Niederschläge in Form von Schnee bzw. Regen vorhergesagt sind. Eine Übersicht, wo es noch zu Einschränkungen kommt – und wo nicht mehr:

23 Bilder Schnee-Chaos und Winter-Spaß in Augsburg Foto: Michael Hochgemuth

Wälder, Parks, Friedhöfe: Die Stadt warnt weiterhin vor dem Betreten von Wäldern, Parks und Grünanlagen wegen der Gefahr von Astbrüchen. Der Botanische Garten blieb darum auch am Dienstag geschlossen. Gleiches gilt für alle städtischen Friedhöfe. Bestattungen finden einstweilen nicht statt. Man bewerte die Lage täglich neu, so die Stadt.

Die Stadt warnt weiterhin vor dem Betreten von Wäldern, Parks und Grünanlagen wegen der Gefahr von Astbrüchen. Der Botanische Garten blieb darum auch am Dienstag geschlossen. Gleiches gilt für alle städtischen Friedhöfe. Bestattungen finden einstweilen nicht statt. Man bewerte die Lage täglich neu, so die Stadt. Hallenbäder: Während die meisten Hallenbäder wieder geöffnet haben, wird das Spickelbad voraussichtlich bis Dienstag, 12. Dezember, geschlossen bleiben. Das Spickelbad hat aufgrund seiner Bauweise eine deutlich geringere Tragfähigkeit als die anderen Hallenbäder, so die Stadt. Darum sei es in der Regel auch als erstes von Schließungen bei Schnee betroffen.

Während die meisten Hallenbäder wieder geöffnet haben, wird das Spickelbad voraussichtlich bis Dienstag, 12. Dezember, geschlossen bleiben. Das Spickelbad hat aufgrund seiner Bauweise eine deutlich geringere Tragfähigkeit als die anderen Hallenbäder, so die Stadt. Darum sei es in der Regel auch als erstes von Schließungen bei Schnee betroffen. Kitas: Die Dächer der städtischen Kitas gelten als tragfähig genug für die jetzigen Schneelasten (Ausnahme: Hort Elias Holl ). Die Stadt erklärte aber am Dienstag, dass am Mittwoch Schließungen möglich seien, sollte es in der Nacht wieder schneien. In diesem Fall erfolge nachts eine Benachrichtigung der Familien über die "KidsFoxApp".

Die Dächer der städtischen Kitas gelten als tragfähig genug für die jetzigen (Ausnahme: Hort ). Die Stadt erklärte aber am Dienstag, dass am Mittwoch Schließungen möglich seien, sollte es in der Nacht wieder schneien. In diesem Fall erfolge nachts eine Benachrichtigung der Familien über die "KidsFoxApp". Müllabfuhr: Der Winter betrifft auch die Müllabfuhr. Am Montag konnte eingeschneiter und festgefrorener Sperrmüll zum Teil nicht abgeholt werden. Auch zugefrorene Mülltonnen mussten stehen gelassen werden. Für die kommenden Tage bittet der AWS angesichts der Schneehaufen am Straßenrand, die Tonnen am Leerungstag möglichst so aufzustellen, dass sie für die Mitarbeiter gut erreichbar sind.

Der Winter betrifft auch die Müllabfuhr. Am Montag konnte eingeschneiter und festgefrorener Sperrmüll zum Teil nicht abgeholt werden. Auch zugefrorene Mülltonnen mussten stehen gelassen werden. Für die kommenden Tage bittet der AWS angesichts der Schneehaufen am Straßenrand, die Tonnen am Leerungstag möglichst so aufzustellen, dass sie für die Mitarbeiter gut erreichbar sind. Stadtmarkt: Das Gelände, das wegen der Schneelasten am Montagvormittag gesperrt worden war, ist ab Mittwoch wieder zu den regulären Öffnungszeiten zugänglich. Dafür war am Dienstag eine größere Räum-Aktion erforderlich: Während Stadt-Personal am Boden die Verkehrsflächen und Markisen von Eis und Schnee befreite, stiegen Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks ( THW ) der Viktualienhalle aufs Dach. Sie waren nach Auskunft von Marktamtsleiter Wolfgang Färber angefragt worden, da die Personalkapazitäten des Marktamts "keine Räumung der angesprochenen Bereiche ermöglicht hätten". Das THW sei mit zehn Personen im Einsatz gewesen, nun sei der Stadtmarkt wieder "verkehrssicher".

Das Gelände, das wegen der Schneelasten am Montagvormittag gesperrt worden war, ist ab Mittwoch wieder zu den regulären Öffnungszeiten zugänglich. Dafür war am Dienstag eine größere Räum-Aktion erforderlich: Während Stadt-Personal am Boden die Verkehrsflächen und Markisen von Eis und Schnee befreite, stiegen Einsatzkräfte des ( ) der Viktualienhalle aufs Dach. Sie waren nach Auskunft von Marktamtsleiter angefragt worden, da die Personalkapazitäten des Marktamts "keine Räumung der angesprochenen Bereiche ermöglicht hätten". Das sei mit zehn Personen im Einsatz gewesen, nun sei der Stadtmarkt wieder "verkehrssicher". Schulen: Ab Mittwoch sind alle Schulen wieder im Regelbetrieb. Hatte die Stadt zu Wochenbeginn zunächst 20 Schulgebäude aufgrund der Schneelast auf den Dächern sperren lassen, blieben am Dienstag noch fünf geschlossen. Nun, nach weiteren Messungen, sind alle wieder freigegeben. Aus Sicherheitsgründen weiterhin geschlossen bleiben die Turnhallen der Grundschule Hochzoll-Süd , der Berufsschule 6 sowie der Hans-Adlhoch-Grund- und -Mittelschule. Die Stadt mahnt zu Vorsicht in direkter Gebäudenähe oder im Bereich von Bäumen, zum Beispiel auf Schulhöfen oder in Kita-Außenanlagen.

Angesichts der weitläufigen Schließungen war bei Eltern auch die Frage aufgekommen, in welchem Zustand sich die Schulgebäude befinden. Bei den massiven Schneefällen im Frühjahr 2006, als etwa die Schwabenhalle von der Feuerwehr in einer Eilaktion geräumt wurde, gab es keine Schulsperrungen. Das Baureferat erklärte am Dienstag, dass zum einen die Schneemengen für Anfang Dezember ungewöhnlich gewesen seien. Zum anderen habe sich beim einen oder anderen Gebäude in der Vergangenheit der Zustand verschlechtert, was die zulässige Schneelast verringert habe. Allein schon deshalb sei ein Vergleich der Ist-Situation mit 2006 nicht sinnvoll.

Nachdem drei Schneewaagen auf Schulen am Samstag Alarm geschlagen hatten, verfügte die Stadt die Schließung von 20 Gebäuden in Abhängigkeit von Faktoren wie Dachneigung, Dachform, Alter und statischer Belastbarkeit. Bei der Stadt rückte eine Sperrung schon am Samstag intern ins Blickfeld, allerdings hoffte man am Sonntag noch auf eine Beruhigung der Lage. Als der Schnee trotz Sonne nicht im erhofften Maß abtaute, machte die Stadt die Sperrung am Sonntagnachmittag öffentlich. Manche Eltern hatten die Kurzfristigkeit beklagt. Die Stadt erklärte, für die Freigabe der Gebäude habe man vor Ort teils Schneeproben an den jeweiligen Gebäuden genommen und gewogen. Dies sei so in den städtischen Regeln vorgegeben.

Lesen Sie dazu auch