Jetzt taut's: Wo es noch zu Einschränkungen kommt – und wo nicht mehr

Der Schnee schmilzt in Augsburg, doch für Entwarnung ist es zu früh. Beerdigungen fallen aus, Kitas müssen bei Neuschnee womöglich schließen. Ein Überblick.

Nach den Schneefällen vom Wochenende ist in den kommenden Tagen ein Abtauen der Schneedecke absehbar. Mit dem nassen Schnee werden Dachlawinen wahrscheinlicher. Die Stadt schloss die Eingänge ihres Bürgerbüros am Verwaltungsgebäude aus diesem Grund. Auf den Straßen wird sich Matsch bilden. Gullys am Straßenrand sollten nach Möglichkeit freigeräumt sein, damit das Schmelzwasser abfließen kann, zumal für den Mittwoch Niederschläge in Form von Schnee bzw. Regen vorhergesagt sind. Eine Übersicht, wo es noch zu Einschränkungen kommt – und wo nicht mehr:

23 Bilder Schnee-Chaos und Winter-Spaß in Augsburg Foto: Michael Hochgemuth