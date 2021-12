Augsburg

Jetzt wollen viele Augsburger schnell ihre Kinder impfen lassen

Plus Augsburgs Kinderärzte werden mit Anfragen für Corona-Impfungen überrannt. Noch ist offen, ab wann im Impfzentrum auch Kinder die Spritze bekommen können.

Noch in diesem Jahr wird man auch seine fünf- bis elfjährigen Kinder gegen Corona impfen lassen können. Bei den Kinderärzten stehen seit Tagen die Telefone nicht mehr still. Eltern versuchen, so schnell wie möglich einen Impftermin zu bekommen, oder haben jede Menge Fragen rund um die Impfung ihres Nachwuchses, berichtet die Augsburger Kinder- und Jugendärztin Dr. Anke Steuerer. "Wir werden mit Anfragen überrannt", so die stellvertretende Obfrau des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Nordschwaben.

