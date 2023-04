Augsburg

vor 32 Min.

Johanna Spieth tritt mit 87 Jahren aus der Kirche aus: "Mir reicht's"

Plus Mit 87 Jahren hat eine Augsburgerin die evangelische Kirche verlassen. Nach einer Zahlungsaufforderung zog sie den Schlussstrich.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Im Januar hielt sie es nicht mehr aus. Zu sehr habe sie sich über die Kirche geärgert. Begleitet von ihrem Sohn, der sie in die Maximilianstraße fuhr, stattete Johanna Spieth dem Standesamt einen Besuch ab. "Keine fünf Minuten hat es gedauert, dann war ich ausgetreten", sagt sie und betont: "Mit 87 Jahren!" Der Ärger habe sich aufgestaut. Eine Geldforderung kurz vor Weihnachten habe dann das Fass zum Überlaufen gebracht.

Mit Interesse las die passionierte Zeitungsleserin kürzlich den Artikel "Schockierend: Rekord-Austrittszahlen alarmieren die Kirchengemeinden" in unserer Zeitung. 2022 waren so viele Menschen in Augsburg aus der Kirche ausgetreten wie noch nie: 4415 Personen, 1400 mehr als noch das Jahr davor. Viele Kirchenvertreter kamen zu Wort, die Gründe für einen Austritt seien oft vielfältig, kamen sie zum Schluss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen