Jüdische Gemeinde feiert das Lichterfest mit Gästen

In der Augsburger Synagoge wurde die vierte Kerze am Chanukkia-Leuchter entzündet. Was es mit dem Fest auf sich hat.

Während Christen Weihnachten feiern, steht im Dezember im Judentum das Lichterfest Chanukka an. Da der Tempel in Jerusalem am 25. Kislew (dritter Monat im jüdischen Kalender) neu eingeweiht wurde, beginnt auch das Lichterfest jedes Jahr am 25. Kislew, der dieses Jahr auf den 18. Dezember fiel. Bis zum Ende des Fests am Abend des 26. Dezember wird jeden Tag eine Kerze am achtflammigen Leuchter Chanukkia angezündet. In Augsburg entzündete die jüdische Gemeinde diesen Mittwoch gemeinsam mit Gästen die vierte Kerze.

Das jüdische Fest hat geschichtliche Ursprünge. Bei der Besetzung Jerusalems durch makedonische Seleukiden wurde auch der heilige jüdische Tempel in Jerusalem entweiht. Auf Hebräisch steht das Wort "Chanukka" für "Einweihung". Mit dem Fest wird somit die Wiedereinweihung des Tempels im jüdischen Jahr 3597 (im gregorianischen Kalender 164 vor Christus) gefeiert. (AZ)