Jugendbanden am Plärrer: Ordnungsreferent spricht von Einzelfällen

Plus Die Polizei beklagt zunehmende Gewalt, die Stadt Augsburg jedoch sagt, der Augsburger Plärrer sei ein "sicheres Familienfest". Zum Einsatz kommt eine mobile Wache.

Die Polizei hat auf dem Augsburger Herbstplärrer eine zunehmende Gewalt registriert. Jugendbanden aus einzelnen Stadtteilen bekämpfen sich, heißt es, andere Volksfestbesucher allerdings lassen sie aus dem Spiel. Die Gewalt, die sich teils auch gegen Beamte richtet, wurde von der Polizei am Montag bei einer Plärrer-Zwischenbilanz als Alarmsignal eingestuft. Die Stadt Augsburg dagegen betont, dass der Plärrer "als sicheres Familienfest für jedermann" einzustufen sei. Ordnungsreferent Frank Pintsch sieht jedenfalls kein generelles Problem mit jugendlichen Besuchern auf dem Plärrer. Er betont, dass die Stadt selbst aktiv zum Schutz der Besucher beitrage.

Wenn es Ärger beim Plärrer gebe, so der CSU-Politiker, handle es sich meist um kleine Gruppen von zehn Leuten: "Hier ist zu betonen, dass jegliche Pauschalierung gegenüber Jugendlichen falsch wäre, sondern sich Fehlverhalten – wie in allen anderen Altersgruppen und sozialen Personengruppen – auf einzelne bezieht."