Augsburg

12:30 Uhr

Jugendhäuser: In Haunstetten gibt es jetzt eine Übergangslösung

Das Haunstetter Jugendhaus wird übergangsweise in die ehemalige Gaststätte am Woolworth-Gebäude in die Hofackerstraße ziehen.

Plus Das Jugendhaus Südstern wurde 2018 geschlossen. Nun öffnet bald eine neue Einrichtung in Haunstetten. Doch der Aufenthalt in der Hofackerstraße wird zeitlich begrenzt sein.

Von Miriam Zissler

Lange Zeit mussten die Haunstetter Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf einen Treffpunkt verzichten. 2018 wurde das Jugendhaus Südstern geschlossen - die Suche nach einer Alternative lief viele Jahre ohne durchschlagenden Erfolg. Mal winkten die privaten Immobilienbesitzer ab, als sie von der Unterbringung eines Jugendzentrums hörten, mal stellte sich ein möglicher Standort als nicht geeignet heraus. Nun hat die Stadt einen Mietvertrag für die Räumlichkeiten der ehemaligen Gaststätte im Erdgeschoss des Woolworth-Gebäudes in der Hofackerstraße abgeschlossen - zunächst für zwei Jahre. Überlegungen gibt es aber bereits schon für die kommenden Jahre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen