Der personelle Engpass in der Jugendhilfe ist nicht neu. Wenn über einen langen Zeitraum Führungskräfte fehlen und eine hohe Fluktuation im Team herrscht, dann muss sich das zwangsläufig auf die Qualität der Arbeit auswirken. Problematisch wird es, wenn es um Bereiche geht, in denen es um so viel Geld geht und sich Fehler häufen.

Miriam Zissler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Digitalisierung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martin Schenkelberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis