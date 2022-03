Diebstahl in der Augsburger City-Galerie: Mitarbeiterin erwischt Jugendliche

Drei Mädchen wurden beim Stehlen in der Augsburger City-Galerie erwischt. Sie hatten Kleidung und Kosmetik im Wert von mehr als 100 Euro eingesteckt.

Eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in der City-Galerie ertappte am Mittwoch gegen 17 Uhr drei Jugendliche beim Diebstahl. Die Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren hatten mehrere Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabinen genommen und dort die Etiketten herausgerissen. Die Mitarbeiterin bemerkte es und sprach die Mädchen darauf an.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden bei der Durchsuchung der Taschen der Jugendlichen neben Kleidung auch Modeschmuck und Kosmetikartikel im Gesamtwert von über hundert Euro. Gegen die drei Jugendlichen wird nun laut Polizei wegen Ladendiebstahls ermittelt. (ziss)