Jugendliche bekommen überdachten Platz nahe des Lechs

Die Stadt Augsburg errichtet im Schillpark einen Jugendunterstand. Tische und Bänke sollen zur Aufenthaltsqualität beitragen.

Gemeinsam mit Jugendlichen aus dem Stadtviertel und dem Stadtjugendring errichtete die Stadt Augsburg den ersten Jugendunterstand. Er befindet sich im Schillpark hinter dem Rodelberg, nördlich des Kinderspielplatzes am Stefan-Höpfinger-Weg. Mit Tisch und Bänken ausgestattet, können sich Jugendliche hier treffen und sind dabei vor Wind und Wetter geschützt, informiert die Stadt.

Das Angebot wird bislang unterschiedlich angenommen. Für einige Jugendliche in Lechhausen und in der Firnhaberau bleibt eine B Bushaltestelle an der Schillstraße die bevorzugte Adresse, um sich zu treffen.

Die neue Einrichtung geht auf einen Beschluss des Jugendhilfe-Ausschusses aus dem Jahr 2021 zurück. Ziel war es, dass die Stadtverwaltung Freiflächen für junge Menschen in der Augsburger Stadtgesellschaft öffnet.