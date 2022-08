Jugendliche belästigen Bäckerei-Kunden

Mehrere Jugendliche haben in einer Bäckerei am Königsplatz Kundinnen und Kunden belästigt. Als die Polizei kam, rannten sie davon - aus gutem Grund.

Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei gegen 16.30 Uhr zu einer Bäckerei am Königsplatz gerufen. Mehrere Jugendliche sollen Kundinnen und Kunden belästigen, hieß es. Als die Polizeistreife ankam, rannten einige Personen zunächst davon, wurden aber in unmittelbarer Nähe durch die Polizeikräfte aufgehalten und kontrolliert. Die Flucht hatte offenbar Gründe.

Eine 13-Jährige hatte im Rennen eine geringe Menge Marihuana von sich geworfen, teilt die Polizei mit. Zwei weitere Jugendliche hatten zwischen den Regalen einer nahegelegenen Supermarktfiliale ebenfalls eine geringe Menge Rauschmittel deponiert und waren zuvor geflüchtet. In beiden Fällen wurden die Drogen sichergestellt und Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zu Straftaten gegenüber den Kunden der Bäckerei war es nicht gekommen. Seitens der Polizei wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen. (nist)