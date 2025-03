Jugendliche erforschen Gerechtigkeit und Ungleichheit am Gymnasium bei St. Anna

Wie nehmen Menschen Unterschiede in Vermögen, Einkommen und Aufstiegschancen wahr – und warum liegen sie oft falsch? Mit diesen Fragen befasst sich das Forschungsprojekt „e-lernen: (Un-)gerechte Lebenswelten erfahren – eine Bildungsintervention“ am Gymnasium bei St. Anna in Zusammenarbeit mit den Universitäten Amsterdam, Bamberg und Bayreuth. Das Projekt ist Teil des Innovationssprints DATIpilot des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und wird mit knapp 300.000 Euro gefördert. Von 3.000 Bewerbungen wurde „e-lernen“ als eines von 300 Projekten ausgewählt. Der Forschungszeitraum läuft von Dezember 2024 bis Mai 2026.

Studien zeigen, dass Menschen soziale Ungleichheit oft falsch einschätzen – vor allem, weil sie wenig Kontakt zu anderen sozialen Milieus haben. „e-lernen“ will diese Wahrnehmung schärfen und entwickelt einen digitalen Lernkurs. Die Universitäten liefern wissenschaftliche Expertise, während die Schule den Kurs didaktisch begleitet und erprobt. Die Schülerinnen und Schüler sind nicht nur Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern auch Co-Forschende. Sie testen den Kurs, geben Rückmeldungen und gestalten ihn aktiv mit. Bereits vor dem offiziellen Start nahmen die Jugendlichen an Forschungsreisen zu den Universitäten Bamberg und Bayreuth teil. Neben Vorträgen zu Inflation, Ungleichheit und Statistik standen Stadterkundungen zur sozialen Segregation auf dem Programm. Den Auftakt des Projekts bildete am 12. März 2025 eine Kick-off-Veranstaltung am Gymnasium bei St. Anna mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Augsburg, der Universität Bamberg und der Schule.

Mit „e-lernen“ entsteht ein interaktives Bildungsangebot, das langfristig auch an anderen Schulen eingesetzt werden soll. Die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Schule eröffnet neue Perspektiven auf soziale Gerechtigkeit – aus Sicht der Jugendlichen, die die Zukunft mitgestalten.

