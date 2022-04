Jugendliche werfen Fensterscheibe einer Werkstatt ein

Der Eigentümer bekommt im Gebäude die Tat mit und sieht, wie die mutmaßlichen Täter flüchten. Die Polizei sucht einen bestimmten Zeugen.

In einem Fall von Vandalismus im Augsburger Stadtteil Oberhausen sucht die Polizei Zeugen. Am Dienstag gegen 21 Uhr hielt sich der Eigentümer zusammen mit einer weiteren Person in seiner Werkstatt in der Löfflerstraße 6 auf, als er plötzlich ein klirrendes Geräusch an der Gebäudewestseite wahrnahm. Als die Beiden nach draußen liefen, sahen sie eine Gruppe von ungefähr acht Jugendlichen, die davonrennen.

Mutmaßlich hatte einer von ihnen eine Fensterscheibe eingeworfen. Ein Jugendlicher, der jedoch eine Tatbeteiligung abstritt, wurde bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, insbesondere nach einem Passanten, der die Jugendlichen gesehen haben müsste. Einer der mutmaßlichen Beteiligten wurde als dicklich beschrieben, bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke und einem schwarzen Kapuzenpulli. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (eva)