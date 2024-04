Jugendlicher entwendet E-Scooter

Die Polizei stoppt eine illegale Fahrt in Haunstetten. Das Fahrzeug ist sichergestellt.

Die Polizei in Augsburg hat einen Dieb erwischt. Am Donnerstag war ein 15-Jähriger mit einem entwendeten E-Scooter in der Brahmsstraße unterwegs.

Gegen 13.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 15-Jährigen, da er mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter entwendet worden war. Die Beamten stellten den E-Scooter sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 15-Jährigen. (möh)