Jugendlicher "frisiert" seinen Roller

Der 16-Jährige hätte auch nur Mofa fahren dürfen. Das Fahrzeug wird jetzt genau untersucht.

Am Sonntag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 1.45Uhr in der Firnhaberau einen Rollerfahrer. Der Jugendliche war auf der Schillstraße unterwegs. Der Roller war mit knapp 50 Stundenkilometern unterwegs, so die Polizei. Der Fahrer hatte nur eine Mofa-Prüfbescheinigung.

Die Beamten fuhren zunächst hinter zwei Roller-Fahrern. Schließlich überholte der 16-Jährige mit seinem Roller das andere Fahrzeug. Die Beamten hielten beide Fahrzeugean. Bei der Kontrolle stellten sich heraus, dass der 16-jährige Fahrer lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung sei. Außerdem gab der 16-Jährige an, dass die Drossel am Roller entfernt wurde. Der Roller wurde sichergestellt, um ein Gutachten zu erstellen. (möh)