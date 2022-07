Jugendlicher hat Raub seines BMX-Rades nur vorgetäuscht

Ein Mann habe ihm mit einem Messer gedroht und sein Rad gestohlen, das hat ein Jugendlicher der Augsburger Polizei berichtet. Hinter dem vermeintlichen Raub steckt etwas anderes.

Ein vermeintlicher Raub eines BMX-Rades in Augsburg hat sich als eine Lügengeschichte entpuppt. Ein 16-Jähriger hatte gegenüber der Polizei angegeben, Sonntagnacht überfallen worden zu sein.

Demnach sei er gegen 1.30 Uhr mit seinem schwarz-blauen BMX-Rad von Gersthofen kommend auf einem Fuß- und Radweg in Richtung Augsburg unterwegs gewesen. Im Stadtteil Oberhausen sei er in der Mitte des Feldes zwischen der Römerstraße und dem Media Markt von einem Unbekannten vom Rad gestoßen worden, so der Jugendliche zur Polizei.

Vorfall in Augsburg: Räuber gab es gar nicht

Als er sein Fahrrad im Wert von rund 150 Euro angeblich zurückholen wollte, habe der Unbekannte ein Klappmesser oder Ähnliches gezogen und in seine Richtung gehalten. Dann soll der unbekannte Täter in Richtung Media Markt geflohen sein. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Dass sie ergebnislos blieb, hatte einen Grund. Den Räuber gab es nämlich gar nicht.

Im Zuge der Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass das Delikt nur vorgetäuscht wurde, berichtet die Polizei. Die Beweggründe des geständigen Jugendlichen seien im privaten Bereich zu suchen, heißt es. Den 16-Jährigen erwartet nun als Konsequenz ein Ermittlungsverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat. (ina)