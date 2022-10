Jugendlicher wird mit 1,4 Promille auf E-Roller erwischt

Ein junger E-Scooter-Fahrer ist in der Augsburger Innenstadt von der Polizei kontrolliert worden - mit Konsequenzen für ihn.

Ein 17-Jähriger war in der Nacht auf Freitag gegen 1.30 Uhr auf einem E-Scooter in der Augsburger Innenstadt unterwegs, als er in der Stettenstraße von der Polizei kontrolliert wurde. Weil er offenbar alkoholisiert war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt.

Nach Angaben der Polizei ergab dieser einen Wert von rund 1,4 Promille. Nicht nur eine Blutentnahme war die Folge. Der Jugendliche erhält auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (ina)