Jung und obdachlos: „Wer hier einzieht, bringt ein großes Paket an Problemen mit“

In der Notschlafstelle #safehouse klingelt es alle paar Minuten - entweder an der Tür oder am Telefon. Dort sind zwölf junge Menschen untergekommen, die durch alle Netze gefallen und obdachlos sind. Sie brauchen Anteilnahme und Unterstützung. Weit mehr junge Frauen und Männer würden sich ein Bett in der Einrichtung wünschen: Knapp 70 Personen musste Leiterin Nicole Caudal im vergangenen Jahr absagen. Die Einrichtung, die im April 2024 eröffnete und im Auftrag der Stadt Augsburg vom Caritas-Stadtverband betrieben wird, reiht sich in einige Angebote ein, die die Stadt speziell für jungen Wohnungslose auf den Weg gebracht hat. Damit wurde eine lang vorhandene Angebotslücke geschlossen. Doch alle Probleme sind damit nicht gelöst.

Miriam Zissler

Augsburg

Fachkräftemangel