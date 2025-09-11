Icon Menü
Einrichtungen für junge Obdachlose: So sieht die Hilfe in Augsburg aus

Augsburg

Jung und obdachlos: „Wer hier einzieht, bringt ein großes Paket an Problemen mit“

Die Stadt Augsburg hat in mehrere Einrichtungen für junge Obdachlose investiert. Alle Probleme sind damit nicht gelöst, doch es gibt auch Erfolgsmeldungen.
Von Miriam Zissler
    Nicole Caudal leitet das #safehouse in Hochzoll. In der Notschlafstelle für junge Erwachsene finden Frauen und Männer einen Wohnraum auf Zeit, die durch alle Netze gefallen sind. Foto: Marcus Merk

    In der Notschlafstelle #safehouse klingelt es alle paar Minuten - entweder an der Tür oder am Telefon. Dort sind zwölf junge Menschen untergekommen, die durch alle Netze gefallen und obdachlos sind. Sie brauchen Anteilnahme und Unterstützung. Weit mehr junge Frauen und Männer würden sich ein Bett in der Einrichtung wünschen: Knapp 70 Personen musste Leiterin Nicole Caudal im vergangenen Jahr absagen. Die Einrichtung, die im April 2024 eröffnete und im Auftrag der Stadt Augsburg vom Caritas-Stadtverband betrieben wird, reiht sich in einige Angebote ein, die die Stadt speziell für jungen Wohnungslose auf den Weg gebracht hat. Damit wurde eine lang vorhandene Angebotslücke geschlossen. Doch alle Probleme sind damit nicht gelöst.

