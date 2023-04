Junge Ballett-Talente aus Augsburg tanzen bei Gala in Irland

Als Gastsolisten sind zwei Balletttänzer aus Augsburg am Helix Theater im irländischen Dublin aufgetreten.

Stolz ist man bei der Augsburger Tanz- und Ballettschule Dance Center No 1. An der Seite des Profitänzers Kevin Witzenberger, 25, tanzte die 18-jährige Schülerin Johanna Weber bei einem Gastspiel in Dublin "Schwanensee" und einen modernen Pas de deux.

Wie die Leiter des Dancecenters Natalie Böck und Istvan Nemeth berichten, hatte die Irish National Ballet School die jungen Augsburger eingeladen. Die Vorstellung fand im Helix Theater in Dublin statt.

Bei zwei ausverkauften Galas zeigten sie einen Ausschnitt aus dem Stück ,"Three Preludes" von Ben Stevenson zur Musik von Sergei Rachmaninow. Besonders dabei war, dass die Prelude von Johanna Weber selbst am Flügel eingespielt wurde. Sie gilt auch als ein Talent am Klavier. Zweiter Teil der Gala war ein Zusammenschnitt des Balletts "Schwanensee", in dem die Augsburger die Titelfiguren, die in einen Schwan verzauberte Odette und Prinz Siegfried, verkörperten. "Wir freuen uns, dass wir unser Augsburger DanceCenterNo1 erneut als Talentschmiede international unter Beweis stellen konnten", meinen Böck und Nemeth.