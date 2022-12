Junge Frau aus Lechhausen starb mit 24 Jahren im Konzentrationslager

Ein neues Erinnerungsband erinnert in Augsburg-Lechhausen an eine junge Frau mit Lernbehinderung. Sie starb im Vernichtungslager Auschwitz.

Ein Mädchen aus Lechhausen – das war Maria Berta Groß. Sie starb in der NS-Zeit mit gerade einmal 24 Jahren im Konzentrationslager. An Maria Berta Groß erinnert jetzt ein Erinnerungsband in der Lützowstraße 33 in Augsburg, vor dem (inzwischen neu gebauten) Wohnhaus, in dem sie einst mit ihrer Familie lebte.

Aus vermutlich nicht einfachen Familienverhältnissen kam sie in Fürsorgeerziehung, und da wurde sie nicht so gefördert, wie sie es gebraucht hätte. Immerhin konnte das 1919 geborene Mädchen trotz Lernbehinderung den Beruf der Hausgehilfin lernen, aber eine dauerhafte Anstellung fand sie nicht, lief aus mehreren Anstellungen davon, immer wieder zurück zu den Eltern.

Augsburgerin kam erst ins Gefängnis, dann ins KZ Auschwitz

Arbeitslos, eingeschränkt, vielleicht auch verhaltensauffällig – das war für das nationalsozialistische Unrechtsregime Grund genug, so einen Menschen als "asozial" oder "gemeinschaftsfremd" abzustempeln, ihn zu "Vorbeugehaft" und "Sicherungsverwahrung", schließlich zur "Vernichtung durch Arbeit" im Konzentrationslager zu verurteilen.

So geschah es auch Maria Berta Groß. 1943 kommt die junge Frau ins Augsburger Gefängnis, und von dort wird sie direkt ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Dort stirbt sie nach wenigen Monaten – gerade mal 24 Jahre alt. Das Erinnerungsband – aufgestellt von der Augsburger Erinnerungswerkstatt, gestiftet von Elke und Klaus Lorenz – mahnt nun auch, dass eine Gesellschaft auch mit ihren nicht so leistungsfähigen und nicht so angepassten Mitgliedern human und unterstützend umgehen muss. (aba)

