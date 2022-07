Junge Graffiti-Sprayer werden am Luginsland auf frischer Tat ertappt

Ein Zeuge meldete vier Jugendliche, die an einem Spielplatz an der Augsburger Stadtmauer Graffiti anbrachten. Die Polizei konnte drei junge Menschen stellen.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei Samstag gegen 15.45 Uhr mehrere Jugendliche, die am Spielplatz an der Stadtmauer "Am Luginsland" mit Lackdosen Graffiti anbrachten. Beim Eintreffen der sofort alarmierten Polizeistreife flüchteten die Jugendlichen, vier von ihnen konnten jedoch unmittelbar darauf gestellt und festgehalten werden, einem gelang laut Polizei die Flucht. Das strafunmündige Quartett im Alter zwischen elf und 13 Jahren räumte die Schmierereien an zwei Verkehrszeichen und an einer Wippe ein. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben, auf die nun vermutlich zivilrechtliche Schadensersatzforderungen zukommen werden. (ziss)