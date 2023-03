Junge Leute strömen zur Berufsinfomesse "Fit for Job"

Viele heimische Unternehmen präsentieren sich auf der Berufsinfomesse "Fit for Job" in Augsburg. Der Eintritt ist frei. Am Samstag geht es bis 15 Uhr im Messezentrum.

Der Andrang ist riesig. Tausende junge Menschen informieren sich am Samstag bei der Berufsinfomesse "Fit for Job" im Augsburger Messezentrum. In drei Hallen präsentieren heimische Firmen ihr Angebot für Ausbildungsplätze. Der Eintritt zur Messe ist frei. Die Fit for Job ist am Samstag bis 15 Uhr geöffnet. Sonntag ist kein Veranstaltungstag.

Seit 9 Uhr sind am Samstag die Türen geöffnet. Bereits in den Vormittagsstunden drängen sich die überwiegend jungen Besucherinnen und Besucher. Viele kommen mit Eltern. An den Ständen kommt man mit Ausbildern von Firmen schnell in Kontakt.

Viel los ist bei der Fit for Job im Augsburger Messezentrum. Foto: Annette Zoepf

Weitaus wichtiger, so die Stimmen vor Ort, sind allerdings Begegnungen mit Auszubildenden. Sie schildern interessierten Jugendlichen, worauf es aus ihrer Sicht bei einer Lehre ankommt. Es wird aus dem Berufsalltag eines Lehrlings berichtet. Zum Programm der Fit for Job gehören ferner Vorträge.

Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz stehen gut

Die Fit for Job im Augsburger Messezentrum wird von der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Handwerkskammer gemeinsam veranstaltet. Die Chancen für Jugendliche, einen Lehrstelle zu finden, stehen derzeit gut. Das Angebot an offenen Lehrstellen ist größer als die Zahl der Bewerber.

