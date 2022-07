Junge Männer prügeln sich am Königsplatz

Am Augsburger Königsplatz hat sich eine Schlägerei zwischen jungen Männern ereignet. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Mehrere junge Männer sind am frühen Donnerstagmorgen gegen 5.30 am Königsplatz in einen Streit geraten. Offenbar hatten sie zuvor einen Klub besucht. Beide Gruppen, die aus jeweils drei bis fünf Personen bestanden, verlagerten schließlich ihren Standort an den Bahnsteig C3 am Kö. Dort kam es zu einer Schlägerei. Dabei gingen zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren zu Boden und blieben kurz liegen. Die Kontrahenten stiegen laut Polizei in die Straßenbahn der Linie 1 ein und fuhren Richtung Lechhausen davon.

Zwei Schläger werden wie folgt beschrieben: Rund 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, kräftig, südländische Erscheinung, kurze Haare, grauer Kapuzenpulli, blaue Käppi, blaue Jeans, schwarze Bauchtasche. Der weitere Unbekannte: Rund 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, kräftig, südländische Erscheinung, kurzes graues T-Shirt, blaue Jeans, schwarze Bauchtasche. Nach Angaben der Polizei hielten sich zur Tatzeit schon mehrere Passanten am Königsplatz auf. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323 2110 zu melden. (ina)