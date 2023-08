Augsburg

Junge Mutter: "Karriere meint nicht nur Erfolg, sondern auch Erfüllung"

Plus Die Augsburgerin Julia Schwahn setzt sich für den beruflichen Erfolg von Müttern ein. Ihr Ansatz und ihre Vorstellung von Karriere sind anders, als man es kennt.

Von Andrea Wenzel

Julia Schwahn weiß, was sie will: Mutter sein, aber sich auch glücklich im Job fühlen. Dass Frauen Karriere und Familie unter einen Hut bringen können, ist für die 32-Jährige nicht nur eine Sache der Organisation, sondern auch der Einstellung. Aus ihrer Erfahrung heraus will sie dort ansetzen und hoch qualifizierte Mütter in Jobs vermitteln. Dafür sucht Schwahn unter anderem in Augsburg familienfreundliche Unternehmen, die sie mit Müttern vernetzen kann. Sie arbeitet auf selbstständiger Basis für Mom Hunting (deutsch: Jagd auf Mütter) - eine Art Talentbörse für karriereorientierte Mütter und familienfreundlich ausgerichtete Unternehmen. Der zunehmende Personalmangel und die Veränderungen der Arbeitswelt nach Corona sieht sie als Chance für Mütter. An Unternehmen hat sie einen klaren Wunsch.

Vor der Geburt ihres Sohnes vor eineinhalb Jahren war Julia Schwahn Gebietsverkaufsleiterin für ein Augsburger Traditionsunternehmen. Nach einem Jahr Elternzeit wollte sie zurück in den Job, doch eine Stelle mit vergleichbaren Anforderungen konnte ihr das Unternehmen in Teilzeit nicht bieten. "Aber ich wollte auch nicht irgendetwas machen, nur des Arbeitens wegen." Es sollte eine Aufgabe sein, die ihren Fähigkeiten entspricht. Jahrelang sei sie beruflich viel auf Reisen gewesen, habe das gehabt, was viele als erfolgreiche Karriere bezeichnen würden. Das brauche sie nicht mehr, sagt sie. Sie sei gerne Mutter und: "Karriere ist nicht nur Erfolg, es ist auch Erfüllung in dem, was man tut."

