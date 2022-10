Junger Mann bespuckt Frau und Polizisten

Der 22-Jährige war am Königsplatz unangenehm aufgefallen. Er hat keinen festen Wohnsitz.

Zwischenfall am Sonntag gegen 23.15 Uhr am Königsplatz in Augsburg: Die Polizei wurde wegen einer Auseinandersetzung im Bereich der Haltestellen gerufen.

Laut Polizei hatte ein 22-jähriger Mann Streit mit einer 19-jährigen Frau. Er bespuckte die Frau. Bei der Kontrolle des 22-Jährigen reagierte dieser hochaggressiv. Die Spuckattacke traf jetzt die Beamten. Als deswegen versucht wurde, den 22-Jährigen zu fixieren, wehrte sich der Mann. Deshalb wurde der 22-Jährige gefesselt und zur Unterbindung weiterer Straftaten in den Arrest verbracht. Der Mann war mit über 1,4 Promille alkoholisiert.

Der 22-Jährige verfügt über keinen festen Wohnsitz. Keine der beteiligten Personen wurde beim Vorfall verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 22-Jährigen, unter anderem wegen tätlichem Angriff, Widerstand und Beleidigung. (möh)